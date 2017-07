Nos patrimoines maritimes enterrés par le RDV2017?

Les grands voiliers participant au Rendez-vous naval de 2017 à Québec arrivent dans la vallée du Saint-Laurent. Cherchez-les… il ne se trouve pas au programme un bateau construit au Québec malgré l’incontournable caractère maritime de son territoire.

Dans le passé, le berceau de l’Amérique française et sa région ont pourtant consacré des ressources immenses pour la construction d’une variété considérable de navires, dont une part titanesque de grands voiliers commandés par l’Empire anglais et ses princes marchands au XIXe siècle. La ville de Québec a été considérée à cette époque comme le plus important chantier naval du monde !

Il est absolument insupportable que l’équipe du Rendez-vous et ses partenaires n’invitent pas à l’avant-scène le travail et les savoirs d’artisans et d’ouvriers constructeurs de voiliers réalisés sur les rives du fleuve à cette époque et en d’autres proches situations.

Sans les patrimoines de l’hôte de cet événement, celui-ci ne ressemble-t-il pas plutôt à une sorte d’enterrement où le corps du défunt aurait disparu ? Mais… est-il vraiment mort, ce patrimoine québécois, ou vit-il seulement en marge de ce genre de feu d’artifice qui ne fait que passer ?