Un vélo fantôme en mémoire de la cycliste décédée vendredi dernier

Afin d’honorer la mémoire de Meryem Anoun, la cycliste décédée après une collision avec un poids lourd le 14 juillet dernier dans Rosemont–La Petite-Patrie, un vélo fantôme sera déposé à l’angle des rues Bélanger et de la 6e Avenue vendredi matin à 8 h, soit une semaine jour pour jour après le tragique accident.

« Un vélo fantôme — ou ghost bike, en anglais — est un vélo peint en blanc, installé à l’endroit précis où un cycliste est mort lors d’une collision sur la route. À la mémoire de cette personne, nous érigeons un symbole pour susciter une réflexion sur les dangers des véhicules motorisés, tout en commémorant la vie de la victime », peut-on lire sur la page Facebook de l’événement organisé par Vélo fantôme Montréal.

Rappelons que la cycliste de 41 ans a été frappée par un camion à benne basculante de douze roues vendredi dernier. Il s’agit du deuxième accident mortel de l’année impliquant un cycliste dans la métropole. Une enquête est en cours afin d’en savoir plus sur les causes et les circonstances du drame.