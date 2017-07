Quoi surveiller aujourd'hui?

3

ALENA: les États-Unis précisent leurs objectifs

Un comité de la Chambre des représentants se penche dès aujourd’hui sur les objectifs de renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Lundi, le gouvernement Trump a dévoilé les changements qu’elle exigera pour renouveler cet accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

C’est le déficit commercial et l'accès aux marchés qui préoccupent le plus les Américains, est-il précisé dans le document de 18 pages rendu public lundi. Les pourparlers commenceront au plus tôt le 16 août prochain.