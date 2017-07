Sophie Grégoire ouvre une conférence de l’ONU

Photo: Axel Schmidt Associated Press

Washington — Sophie Grégoire a prononcé lundi matin l’allocution d’ouverture d’une conférence consacrée aux filles et au leadership, à Washington. La femme du premier ministre canadien a encouragé les jeunes femmes à croire en elles et à reconnaître leur capacité de modeler le monde à leur façon. Mme Grégoire a rappelé qu’elle avait elle-même souffert de troubles de l’alimentation lorsqu’elle était plus jeune, et elle a évoqué le manque de confiance que vivent souvent les jeunes filles face à leur apparence physique ou à leurs capacités véritables.