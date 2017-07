Les catholiques, les protestants, les juifs, pour ne nommer que ceux-ci, ont leur propre cimetière au Québec. Pourquoi les musulmans ne pourraient-ils pas avoir le leur ? Je ne vois aucune raison, sinon le contexte mondial actuel défavorable à tout ce qui peut se rapprocher de l’islam.

Le projet de cimetière musulman aurait dû être pris en charge par les autorités provinciales compétentes et non laissé entre les mains du seul Conseil municipal de Saint-Apollinaire ; cela me semble d’une évidence criante. La question dépasse grandement le cadre d’une petite municipalité et d’un référendum impliquant une quarantaine de personnes ! À nos hommes et femmes politiques de réparer diligemment le dégât et de contrer un acte discriminatoire.