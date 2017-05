2

Le «show» de Cannes

La 70e édition du plus célèbre festival de films du monde commence. Comme à l’habitude, en plus des stars et des plus doués artisans des écrans, cet événement va rassembler les gardiens autoproclamés du temple cinéphilique ou du bon goût vestimentaire.

La sélection officielle rassemble 60 films de 36 pays, sur les 1930 soumis. La compétition officielle — le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar dirige le jury — compte dix-neuf films, dont trois de réalisatrices et deux produits par et réservés à la plateforme en ligne Netflix, ce qui irrite les diffuseurs traditionnels du cinéma.