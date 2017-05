La pire route du Québec est située dans les Laurentides

Québec — Le palmarès des dix pires routes du Québec publié mardi par le CAA-Québec place au premier rang le chemin Kilmar situé à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides.Les quelque 10 000 signalements rapportés du début d'avril au début de mai par les automobilistes, les cyclistes et les piétons révèlent que les deux autres pires chaussées sont le chemin Newton à Mascouche, dans Lanaudière et le boulevard Gouin Est, à Montréal.Des sept autres pires routes du Québec, deux se trouvent dans la région de Québec, deux en Montérégie, une dans les Laurentides, une dans les Laurentides et une en Gaspésie.Le CAA-Québec déplore que cinq des dix pires routes de cette année aient figuré dans les palmarès en 2015 ou en 2016. L'organisme révèle néanmoins que l'an dernier, neuf des dix routes du palmarès ont fait l'objet de réparations ou ont été incluses dans un plan de réfection à moyen et à long termes.Toutes les villes touchées par une route du palmarès ont été avisées par écrit et le CAA-Québec promet des suivis au cours des prochains mois. Dans six mois, l'organisme publiera d'ailleurs un bilan des travaux effectués ou des investissements prévus par les autorités concernées.