Le vol des passagers

Le fédéral va dévoiler, sinon aujourd’hui presque certainement cette semaine, un projet de loi pour muscler les droits des passagers aériens du pays. La nouvelle charte permettrait notamment de sévir en cas d’annulation d’un vol, de son retard ou d’une expulsion à la suite d’une survente de billets. Elle exigera aussi probablement plus de transparence par rapport aux frais supplémentaires exigés sournoisement aux voyageurs.



Le Canada a pris du retard par rapport à l’Europe et aux États-Unis en ces matières. Les passagers disposent ici de peu de recours et de dédommagements, le traitement des plaintes demeure long, complexe et frustrant.