Moins d’entrées de migrants illégaux, sauf au Québec

Des demandeurs d'asile turcs traversent la frontière entre l'État de New York et le Canada, le 8 mars dernier.

Pour la première fois en quatre mois, les entrées irrégulières de migrants à la frontière canadienne ont ralenti en avril. Partout… sauf au Québec, où elles ont continué d’être en légère hausse.

Ce sont 672 demandeurs d’asile qui sont entrés au pays en évitant les postes frontaliers québécois au mois d’avril, soit une hausse de 28 personnes par rapport aux 644 qui l’ont fait en mars, 432 en février et 245 en janvier, selon les derniers chiffres rendus publics par le ministère de l’Immigration lundi. Des 2719 personnes qui sont entrées de façon irrégulière au Canada depuis janvier pour y demander l’asile, 1993 l’ont fait en territoire québécois.

Exception

Le Québec fait cependant figure d’exception puisque, dans les autres provinces qui ont vu des migrants traverser leurs champs pour rejoindre leur territoire, ces chiffres ont reculé.

Dans l’autre province la plus touchée, au Manitoba, ce nombre est passé de 170 entrées irrégulières en mars à 146 en avril. En Colombie-Britannique, 32 demandeurs d’asile ont traversé les frontières de façon irrégulière, en forte baisse par rapport à 71 en mars et 86 en février. En Saskatchewan, 9 migrants sont ainsi entrés au Canada — il n’y en avait aucun en mars et en février, mais 5 en janvier.

Le ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, y voit la preuve que ces chiffres varient d’année en année, et de mois en mois, comme le fait valoir le gouvernement fédéral depuis l’automne pour calmer les inquiétudes et dire qu’il est trop tôt pour affirmer que cette tendance découle des politiques du président Trump. « Ces variations sont normales lorsque vous avez une perspective à long terme. Et nos autorités policières et à la frontière de même que notre système d’asile sont tous équipés pour gérer ces variations », a fait valoir le ministre lundi.