Vers le cyberchaos

Les effets néfastes de la cyberattaque mondiale de vendredi pourraient reprendre ce matin quand les employés et les télétravailleurs rouvriront des millions d’ordinateurs interconnectés. En plus de l’obtention de rançons contre la libération des données capturées, les pirates du Web qui ont conçu le maliciel avaient peut-être également pour but de semer un cyberchaos.

L’attaque a fait plus de 200 000 victimes pendant le week-end. Environ 150 pays de toutes les régions du monde ont été touchés.

Peu de victimes auraient payé la rançon et, de toute manière, peu avoueront l’avoir fait, le cas échéant. L’identité et la localisation de la source restent mystérieuses.