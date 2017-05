Montréal reçoit le Sommet des transports publics

Montréal accueillera le Sommet mondial des transports publics au Palais des congrès, cette semaine. Le Sommet, qui débute lundi et se termine mercredi, comprend des conférences et un salon d’exposition où seront présentés les progrès et les tendances dans le domaine du transport public. Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb, s’est réjoui de pouvoir « mettre en valeur Montréal et son dynamisme en matière de mobilité », en vantant notamment l’arrivée des trains Azur et le prolongement de la ligne bleue du métro. Si ces projets améliorent le transport en commun, le président de l’organisme Transport 2000, François Pépin, trouve cependant que la planification manque de vision à long terme. Le Sommet est organisé par l’Union internationale des transports publics (UITP) qui regroupe 1400 autorités et opérateurs de transport en commun dans 96 pays.