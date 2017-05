REM, le bulldozer

À mon avis, il y a quelque chose d’antidémocratique dans le projet de loi 137, qui met un frein à toute contestation de la part des citoyens qui seront expropriés bon gré mal gré en raison de la construction du Réseau électrique métropolitain (REM). Une loi matraque qui s’apprête à exproprier plus de 200 propriétaires de résidences, d’entreprises ou de terrains.

Néanmoins, il fallait entendre les ministres Lessard et Coiteux qualifier le REM de « projet de société » et, plus encore, de « notre baie James de XXIe siècle ». Difficile de croire qu’un « projet de société » puisse faire fi des doléances des citoyens touchés par un tel projet bulldozer, des citoyens faisant partie de cette même société dont se vantent les ministres des Transports et de la Sécurité publique.

Le REM pourra probablement contribuer à décongestionner la circulation à Montréal. Toutefois, le gouvernement Couillard, fait preuve ici d’une attitude méprisante en clouant cavalièrement le bec aux citoyens touchés par un tel projet… Espérons qu’au moins ces propriétaires seront dédommagés comme il se doit pour une expropriation aussi irrespectueuse !