Je roule sur la piste cyclable. Une automobiliste d’une rue transversale ralentit sans faire son arrêt obligatoire. Elle regarde à travers moi pour voir si quelque chose d’égal à elle ou de plus gros arrive et pourrait l’endommager. Je ne fais pas partie de ses considérations. Elle ne me voit pas et continue d’avancer. De peur, je crie. Elle s’immobilise à quelques centimètres de ma bicyclette, surprise de me trouver là. Je continue ma route. Elle me rattrape et me dit qu’elle est franchement désolée. À vélo, il n’y a pas de place pour la désolation et je suis invisible.