Inondations: les niveaux d’eau continuent de baisser dans plusieurs secteurs

Des signes « encourageants » laissent présager une amélioration de la situation dans l’ensemble de la province alors que plusieurs régions demeurent affectées par d’importantes inondations, a indiqué le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, samedi.

Au cours de son point de presse quotidien, M. Coiteux a déclaré que les niveaux d’eau continuaient à baisser dans plusieurs secteurs. Il a notamment fait état de la rivière des Outaouais, du lac des Deux-Montagnes, de la rivière des Prairies et même du lac Saint-Pierre en Mauricie.

Le maire de la métropole, Denis Coderre, était présent aux côtés de M. Coiteux pour annoncer la levée de l’état d’urgence, qui avait été décrété il y a une semaine. L’état d’urgence ne sera plus en vigueur à compter de dimanche midi.Montréal entre dans une « nouvelle phase », celle du rétablissement, a souligné M. Coderre. Des inspecteurs et des maîtres électriciens seront notamment déployés dans la ville pour se rendre dans les résidences sinistrées et s’assurer qu’elles sont sécuritaires pour leurs habitants.À Montréal, depuis le sommet de la crue, le niveau d’eau a baissé de 45 centimètres et cette nuit, il a encore diminué de quelques centimètres, a indiqué Bruno Lachance, directeur du Service incendie de Montréal.L’administration municipale a aussi annoncé que les propriétaires résidentiels et commerciaux dont les immeubles ont été affectés par les crues printanières auront un délai supplémentaire pour le paiement du deuxième versement de leur taxe.Le ministre Coiteux aussi mentionné des progrès dans le lac Saint-Pierre, en Mauricie, un secteur qui a été très affecté par la crue printanière.Les autorités s’attendaient à ce que le niveau d’eau monte encore, mais il semble que cela ne soit pas le cas. Des averses sont prévues dans la région en soirée et dans la nuit, mais les autorités s’attendent à ce qu’elles soient moins importantes qu’elles ne l’anticipaient au début de la semaine.Toutefois, le ministre Coiteux a ajouté que « si l’eau baissait, elle est encore là ». Les ressources seront redéployées pour aider, notamment, au nettoyage des zones inondées, et le gouvernement continuera d’appuyer les municipalités touchées.M. Coiteux et son collègue des Finances, Carlos Leitão, ont tous deux réitéré les propos du premier ministre Philippe Couillard. Ils ont voulu rassurer les sinistrés en affirmant que les enveloppes prévues par les programmes d’aide ne sont pas « fermées » et que le gouvernement répondra à toutes les demandes.« Les gens n’ont pas besoin d’être inquiets ou anxieux quant à la rapidité à laquelle ils doivent présenter leurs réclamations. Ce n’est pas fermé, l’enveloppe est ouverte », a déclaré M. Leitão.M. Leitão a ajouté que le gouvernement révisera aussi les paramètres des programmes existants pour les améliorer.