3

Les grandes marées

La pleine lune entraîne les vives-eaux à leur plus haut niveau ce week-end. Ce phénomène, combiné aux nouvelles précipitations de pluie attendues aujourd’hui et dans les prochains jours, va encore empirer la situation pour certains riverains inondés.

La situation sera particulièrement pénible en Mauricie, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans le Bas-du-Fleuve. Les régions les plus nordiques ont reçu dans les derniers mois jusqu’à 50 % plus de neige que pendant un hiver habituel. La pluie va maintenant la faire fondre et la joindre au ruissellement sur le bassin versant.