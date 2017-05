Les inondations, conséquence du laxisme politique

Je sympathise avec tous les sinistrés qui vivent une situation pénible et déstabilisante à moyen terme. Ce qui est le plus épouvantable, c’est le laxisme des politiciens qui, depuis plusieurs années et pour des raisons bassement électoralistes, ont accepté les objections des élus municipaux et de plusieurs résidents de zones inondables pour ne pas légiférer en vue d’agrandir ces zones et d’interdire le développement ou la reconstruction dans ces nouvelles limites. Beaucoup de résidents sont aussi responsables de leurs malheurs par leur désir de vivre près de l’eau même lorsque les compagnies d’assurances refusent de les assurer pour de telles situations ou exigent une prime élevée.

Si les élus de tous les ordres de gouvernement ne mettent pas leurs culottes dans ce dossier, il y aura d’autres dégâts et des pires au cours des prochaines années. Une loi n’empêchera pas les rivières de déborder, mais réduira les malheurs aux personnes et les dommages aux biens si les limites de ces zones sont repoussées. Chaque catastrophe cause son lot de malheurs et occasionne de dépenses de millions de dollars d’argent public. Elles pourraient être grandement réduites en agissant promptement et en pensant aux conséquences de l’inaction.