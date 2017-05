Inondations: la Mauricie se prépare au pire

En Mauricie, la présence militaire a été doublée en raison du risque d'inondations, a souligné le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux, en matinée, jeudi.



Dans le Bas-Saint-Maurice, on attend de 47 à 59 mm de pluie, a indiqué quant à lui le ministre de l'Environnement David Heurtel.



Les autorités s'attendent également à hausse du niveau de l'eau du lac Saint-Pierre.



Les grandes marées, conjuguées à de fortes pluies attendues et aux chutes de neige records de l’hiver, menacent d’inonder des milliers de résidences situées le long du fleuve Saint-Laurent.



Plus de détails suivront.