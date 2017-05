4

Trump en Alaska

Le président américain et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, se rencontrent à nouveau à Fairbanks en Alaska pour le Conseil de l’Arctique. M. Lavrov était à Washington depuis mardi pour tenter des rapprochements sur le dossier syrien dans un contexte hypertendu.

Sa visite états-unienne coïncide avec la décision de Donald Trump de limoger le patron du FBI. La police fédérale enquête sur les liens entre la Russie et le nouveau gouvernement, avant et depuis l’élection présidentielle.

Le Conseil de l’Arctique, qui réunit les huit pays circumpolaires (dont le Canada), est un forum de coopération dans divers domaines, dont le tourisme, la chasse et la pêche. À ce propos, le mois dernier, le président Trump a signé une proposition de loi autorisant les chasseurs de l’Alaska à traquer les ours, les loups et leurs petits jusque dans leurs tanières, mais aussi à les abattre des airs. Ces pratiques avaient été interdites sous la présidence précédente.