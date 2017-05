J’ai été touché de près par le même drame que vivent des centaines de sinistrés en ce moment dans la foulée des inondations du Québec. Le déluge du Saguenay de 1996 fut une grande épreuve pour bon nombre de mes concitoyens.

On n’a pas idée de la détresse que peuvent vivent des gens qui voient leurs maisons être complètement inondées par la crue des eaux et qui doivent finalement évacuer les lieux. Bien que les médias nous offrent des images quotidiennes de la situation des sinistrés, il faut être présent sur place près d’eux pour constater toute la mesure du drame humain qui se joue.

Mais c’est surtout quand on vit soi-même ce drame qu’on constate que les mots « entraide » et « solidarité » n’ont pas de prix. Que sans le secours de ses semblables, il serait impensable de se sortir du chaos personnel dans lequel on est plongé.

Je voudrais donc ici rendre hommage à tous ceux qui répondent présent auprès des sinistrés des inondations du Québec. Tous ceux qui apportent leur aide et leur soutien. Ce sont eux qui permettent d’améliorer les choses. Pour avoir vécu le déluge du Saguenay, je sais de quoi il en retourne. Je garde en mémoire vive, 20 ans plus tard, des visages si chers, des mots de réconfort, des mains tendues et tous les gestes de soutiens posés.

Je souhaite aux sinistrés actuels le même élan de solidarité que nous avons connu en 1996.