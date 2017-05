Barack Obama à Montréal le 6 juin

Barack Obama sera de passage à Montréal le 6 juin prochain pour prononcer un discours devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

L'ancien président des États-Unis est invité dans la métropole dans le cadre de la série Leaders internationaux Bell de la CCMM.

« À un moment où le monde est en quête de plus de certitude et de stabilité, et dans le contexte de la mondialisation, qui nous force à repenser nos modèles économiques et démocratiques actuels, nous sommes heureux de recevoir une personne qui s’est consacrée à la promotion des droits de la personne, aux accords de libre-échange, à la diplomatie et au développement économique. M. Obama a démontré que des relations harmonieuses entre les nations constituaient un moyen puissant de favoriser la paix, le commerce et le développement de nouveaux marchés », a déclaré par voie de communiqué Michel Leblanc, président de la CCMM.

Plus de détails suivront.