1

Le Québec humide

Les travaux reprennent à l’Assemblée nationale du Québec après une journée de pause décrétée pour permettre aux députés de visiter les régions sinistrées par les inondations. Les élus vont notamment se pencher sur le projet de loi 132 concernant la conservation des milieux humides et hydriques, ce qui semble trempé dans une ironie certaine.

Le projet reconnaît le rôle essentiel des milieux humides et engage le gouvernement à stopper les pertes nettes. Il est aussi dans les plans d’intégrer ces milieux fragiles dans les schémas d’aménagement du territoire et de mettre en oeuvre des programmes de restauration.

Entre 70 et 80 % des milieux humides ont disparu dans la vallée du Saint-Laurent. À Laval, la moitié des étangs, marais, marécages ou tourbières a été avalée par l’étalement urbain en dix ans. Ces écosystèmes saturés d’eau ou inondés pendant une période de l’année jouent un rôle crucial. Leur disparition augmente les risques d’inondation, baisse la qualité de l’eau et stimule la prolifération d’espèces envahissantes et nuisibles.