Mon respect aux cours d’eau, malgré tout

Chers concitoyens,

Je suis désolé d’avoir à vous écrire que, malgré les combats courageux menés par plusieurs d’entre vous contre les inondations, la solidarité qui se manifeste partout pour aider les sinistrés à surmonter ces grandes épreuves, toute mon admiration et mon respect vont à ces cours d’eau souverains, majestueux, qui, malgré toutes les tentatives de harnachement qu’on leur impose, les brimades qu’on leur fait subir en artificialisant leurs rives, demeurent fougueux, indomptables, sauvages et impitoyables. Nous aurions tous avantage à lire et méditer l’Ecclésiaste, dont on a tiré la maxime latine Vanitas, vanitatum, omnia vanitas, et à faire preuve de beaucoup d’humilité devant les forces de la nature.