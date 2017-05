2

La France reprend le combat

Les hostilités électorales reprennent en France deux jours après la désignation du jeune centriste Emmanuel Macron comme nouveau président. Son mouvement, rebaptisé La République en marche lundi, poursuit l’examen des candidatures pour inscription sur la liste électorale des législatives des 11 et 18 juin. Le casse-tête oblige un mélange de nouvelles et d’anciennes têtes. Le président Macron exige aussi beaucoup plus de candidates qu’à l’habitude. La liste devrait être dévoilée jeudi.

Le Parti socialiste, écrasé au premier tour de la présidentielle, lance officiellement sa campagne pour les législatives avec une réunion publique de ses candidats à Paris en après-midi. Elle sera précédée d’une séance de travail du bureau national autour du programme. Il s’agit essentiellement de celui rejeté par les électeurs il y a deux semaines, ce qui fait grincer plusieurs aspirants députés forcés de le défendre à leur tour.

Le Front national tient aujourd’hui sa première réunion au sommet après le vote pour désigner le chef d’État. La candidate défaite Marine Le Pen a annoncé une vaste refonte de sa formation d’ici la fin de l’année. La mutation pourrait conduire à un changement de nom du parti fondé par son père.