Inondations: quelles écoles sont fermées mardi?

Plusieurs établissements scolaires situés dans les zones sinistrées seront fermés dans la journée de mardi en raison des inondations qui perdurent. Voici une liste par région :

Île de Montréal

Le Cégep Gérald-Godin, à Sainte-Geneviève, a annoncé qu'il sera fermé mardi ainsi que mercredi. Le Collège Sainte-Marcelline, le Collège Beaubois et le Collège Charlemagne resteront aussi fermés mardi.

Les commissions scolaires Lester-B.-Pearson et Marguerite-Bourgeoys ont annoncé que plusieurs écoles (primaire et secondaire) resteront fermées mardi.

À Pierrefonds, les écoles suivantes resteront fermées mardi : Kingsdale Academy, St Anthony, St Charles, Terry Fox, Riverdale, Pierrefonds Comprehensive, Harfang-des-Neiges, Lalande, Murielle-Dumont, Perce-Neige, Saint-Gérard école secondaire du SAS (édifice Pierrefonds), Pointe-Claire, Félix-Leclerc. Le centre d'éducation des adultes Jeanne-Sauvé, le Sources Adult and Career Center et West Island Career Center seront également fermés.

À Île-Bizard—Sainte-Geneviève, les écoles visées par des fermetures sont Jacques-Bizart, Jonathan Wison et Sainte-Geneviève Ouest.

Ailleurs dans l'ouest de l'île, l'école Saint-Georges, à Senneville, sera fermée, ainsi que la Macdonald High School à Sainte-Anne de Bellevue, l'école Dorval-Jean-XXIII, à Dorval, l'école Marguerite-Bourgeoys à Pointe-Claire, l'école Joseph-Henrico à Baie d'Urfé et les écoles Bois-de-Liesse et des Sources à Dollard-Des-Ormaux.

Laval

Un seul établissement scolaire sera fermé dans la région de Laval, il s'agit de l'école l'Orée-des-Bois.

Montégérie

Ces écoles de Vaudreuil-Dorion seront fermées mardi : Pierre Elliot Trudeau Elementary, Cité-des-Jeunes, Brind'Amour, Saint-Michel, Sainte-Madeleine et Papillon-Bleu (pour les pavillons Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Trinité). Le centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie et le centre des Belles-Rives fermeront aussi leurs portes.

À Saint-Eustache, l’école des Perséides et son pavillon des Primevères, situé à Pointe-Calumet, seront fermées, mais le service de garde restera ouvert mardi.

Outaouais

Le Cégep de l'Outaouais et le campus Gatineau de l'Université du Québec en Outaouais seront fermés mardi.

Par ailleurs, tous les établissements de la commission scolaire des Draveurs et de la commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais, y compris les services de garde, seront fermés.

Les écoles suivantes de la commission scolaire Western Québec seront également fermés : Lord Aylmer, South Hull, Eardley, Pierre Elliott Trudeau, Greater Gatineau, Chelsea, D’Arcy McGee, Symmes Junior, Philemon Wright, Hadley Junior. Les centres Hull Adult et Western Quebec Career Centre ne seront pas ouverts non plus.

À noter que le transport scolaire sera limité dans plusieurs régions en raisons de la fermeture de certaines routes. Des retards et des détours sont à prévoir.