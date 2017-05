M. Raïf Badawi et sa famille réfugiée au Canada

Monsieur le Premier Ministre,

Depuis cinq ans, le Saoudien Raïf Badawi croupit en prison dans des conditions qu’il est difficile de se représenter. Des citoyens du monde entier, par centaines de milliers, dont plus de 200 000 Canadiens et Canadiennes, selon Amnistie internationale, se sont inquiétés de son sort. Reconnu comme prisonnier d’opinion dans de nombreux pays, lauréat de plusieurs prix prestigieux en lien avec la liberté d’expression, M. Badawi incarne ces valeurs dont vous vous faites le porte-parole au Canada et à l’étranger. C’est pourquoi votre élection à titre de premier ministre avait donné l’espoir d’un changement d’attitude du gouvernement canadien dans ce dossier où chaque minute compte, là où votre prédécesseur avait, de triste mémoire, montré peu d’empressement à intervenir. Dans la lettre de mandat que vous adressiez, le 10 janvier 2017 à l’honorable Chrystia Freeland à qui vous veniez de confier les Affaires étrangères, vous écriviez : « Je me suis personnellement engagé à changer l’approche d’Ottawa et à amener un vent de changement. […] À titre de ministre des Affaires étrangères, votre objectif global consistera à faire défendre un leadership canadien constructif dans le monde et à promouvoir les intérêts et les valeurs du Canada ». Vous donniez alors à Mme Freeland le mandat de « développer la diplomatie et le leadership du Canada relativement à des enjeux internationaux pour […] faire avancer la valeur de gouvernance inclusive et responsable, notamment en faisant la promotion des droits de la personne, du renforcement socioéconomique des femmes et de l’égalité entre les sexes, du pluralisme pacifique, de l’inclusion et du respect de la diversité ». Ce sont ces valeurs-là que défend M. Badawi au péril de son intégrité physique et de sa vie. Votre gouvernement, qui entretient d’importants liens d’affaires avec l’Arabie saoudite n’a, à l’évidence, pas su déployer les efforts diplomatiques nécessaires pour faire annuler la sentence de flagellation et d’emprisonnement de M. Badawi, et le faire libérer sans condition afin de lui permettre de venir rejoindre sa famille réfugiée au Canada. Il est encore temps de vous montrer à la hauteur des espoirs que plusieurs ont placés en vous et en votre gouvernement pour faire en sorte que cesse cette situation inique. Les Canadiens vous seront reconnaissants de vous impliquer personnellement pour permettre l’accueil, au pays, de Raïf Badawi auprès des siens. Je fonde l’espoir que vous agirez avec l’urgence que commande cette situation et vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute considération.