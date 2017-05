État des lieux à Gatineau: statu quo dans la catastrophe

La météo semblait vouloir s’acharner sur Gatineau lundi, alors que les trombes d’eau ont fait place à la température hivernale… et à la neige. Mais la fin des abondantes précipitations a permis de stabiliser la situation en attendant une dernière remontée des eaux mercredi.

Lundi matin, les pompiers avaient effectué 3088 visites de domicile et évacué 443 résidences. À ce nombre s’ajoutent 794 évacuations volontaires. Ce sont 763 personnes qui ont été prises en charge par la Croix-Rouge et près de 150 animaux de compagnie. L’électricité a été coupée dans 243 résidences ; le gaz naturel, dans 276 maisons.

On veut permettre aux gens de continuer à se battre pour leur maison. Ça serait plus simple pour nous, mais ça ne serait pas dans l’intérêt des gens qui veulent mettre tous les efforts pour sauver leurs biens et leur maison. Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin

Contrairement à Montréal, ou encore à Pontiac, la Ville de Gatineau n’a pas décrété l’état d’urgence. Le maire, Maxime Pedneaud-Jobin, a expliqué qu’une telle déclaration n’aurait rien apporté. Il a déjà le pouvoir — que cet état confère aux administrations — de dépenser sans suivre les procédures normales, par exemple passer par appels d’offres. M. Pedneaud-Jobin a soutenu avoir déjà débloqué « environ 500 000 $ » de la sorte depuis le début de la crise. L’état d’urgence, donc, permettrait seulement à la Ville de forcer des évacuations, ce que le maire ne se résout pas à faire.

« La seule raison pour laquelle nous aurions à décréter l’état d’urgence, c’est pour forcer des citoyens à quitter leur maison et nous ne voulons pas faire ça pour l’instant, a-t-il déclaré. On veut permettre aux gens de continuer à se battre pour leur maison. Ça serait plus simple pour nous, mais ça ne serait pas dans l’intérêt des gens, qui veulent mettre tous les efforts pour sauver leurs biens et leur maison. »

Les bénévoles sont attendus cet après-midi pour ensacher du sable. Déjà au cours de la fin de semaine, près de 2000 bénévoles ont rempli environ 45 000 sacs de sable.

La région avait des allures de ville morte, lundi matin. En effet, plusieurs institutions ont enjoint aux citoyens de rester chez eux. Le gouvernement fédéral, le plus gros employeur de la région, a fermé ses bureaux situés du côté québécois de la rivière des Outaouais. Ce sont environ 28 000 personnes qui y travaillent. Les bureaux fédéraux du côté ontarien sont restés ouverts (environ 80 000 employés), mais les fonctionnaires provenant du Québec étaient invités à travailler de leur domicile. La Ville de Gatineau a aussi fermé certains de ses édifices, comme les bibliothèques, les centres sportifs et les points de service. Seule la cour municipale est restée ouverte. Mais la Ville affirme que pas moins de 900 employés sont à pied d’œuvre pour gérer la crise.

De même, les commissions scolaires ont fermé les portes des écoles, les écoles privées ont fait de même, tout comme les garderies. De son côté, le CISSS de l’Outaouais a annulé toutes les interventions médicales non urgentes (tests, chirurgies électives, etc.). L’objectif était de désengorger les routes.

28 000 employés du gouvernement fédéral à Gatineau sont restés chez eux lundi.

En Outaouais, la plus importante artère routière a été fermée à la circulation dimanche pour cause d’envahissement par l’eau. L’autoroute 50, qu’empruntent quotidiennement quelque 50 000 automobilistes, est le principal axe routier reliant le secteur Gatineau (à l’est de la ville) au centre-ville. Un segment de quelques centaines de mètres était sous l’eau.

Déjà, dimanche, la circulation sur les autres artères alternatives était ardue, et un trajet normal de 35 minutes a pris plus de deux heures à l’auteure de ces lignes. Les autorités craignaient des bouchons monstres lundi matin, d’où cet appel à rester à la maison ou à utiliser le transport en commun (gratuit sur tout le réseau jusqu’à nouvel ordre). L’appel aura été entendu : les routes étaient quasi désertes à l’heure de pointe ce matin.

Le ministère des Transports a tenté de sauver l’autoroute 50 en y étendant une couche de gravier supplémentaire pour rehausser la chaussée, mais la tentative a échoué. On ignore quand l’autoroute pourra être rouverte à la circulation. Par mesure exceptionnelle, le pont Alonzo-Wright, qui permet aux résidants du secteur Gatineau d’accéder à une autre route pour se rendre en ville, a été transformé en artère unidirectionnelle en matinée.

Le premier ministre Philippe Couillard est attendu dans la région cet après-midi pour faire le point sur la situation.