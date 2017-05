1

Les pires journées

Les pluies des dernières heures ont aggravé une situation déjà critique dans l’est du pays où les inondations risquent d'empirer aujourd’hui et dans les prochains jours. De nouvelles évacuations sont à prévoir.

La zone touchée s’étend maintenant sur plus de 500 kilomètres le long du Saint-Laurent à partir de Toronto. Le Québec est la province la plus touchée avec plus de 120 municipalités affectées par les crues printanières exceptionnelles. Les forces armées offrent du service de soutien aux sinistrés.