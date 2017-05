État d’urgence et patience pour lutter contre les inondations

Il faudra patienter. Le niveau de l’eau cessera de grimper entre lundi et mercredi, estiment les autorités alors que deux villes, Montréal et Laval, ont décrété dimanche l’état d’urgence pour se doter de pouvoirs spéciaux et composer avec une crise que le Québec n’a pas vue depuis des années.

Entre les efforts acharnés de citoyens exténués, le travail spontané des bénévoles et l’arrivée de centaines de militaires dans le corridor Outaouais-Mauricie, Québec a indiqué qu’environ 1000 personnes ont jusqu’ici été évacuées, soit cinq fois plus que vendredi. Dans la mesure où près de 130 municipalités sont touchées, jusqu’en Gaspésie, tout le monde est sur les talons.

Les autorités surveillent notamment le niveau de l’eau de la rivière des Prairies, dont la hausse compliquera une situation déjà difficile. « Il va y avoir une recrudescence de 20 centimètres des eaux », a dit le maire de Montréal, Denis Coderre, lors d’une conférence de presse. « Alors, on est en mode prévention. […] Les 48 prochaines heures vont être déterminantes. »

En plus des centres d’hébergement de la Croix-Rouge qui voient le jour pour recevoir des sinistrés, Québec a mis sur pied quatre centres de coordination régionaux à l’intérieur desquels on retrouve tous les intervenants liés à la sécurité civile : autorités municipales, services d’incendie, policiers et forces armées canadiennes. Ces centres — situés à Montréal, en Montérégie, en Mauricie et en Outaouais — ont pour mission de faire le tri des demandes qui proviennent des municipalités.

« Le niveau des eaux atteint des zones qui sont normalement du zéro à 100 ans. Ce sont des inondations qui sont exceptionnelles, ici à Laval. Comme elles le sont dans l’ensemble des régions touchées, que ce soit l’Outaouais, la Mauricie, ou dans certains secteurs de la Montérégie comme Rigaud », a dit le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, en fin de journée dimanche. « Les citoyens sont durement éprouvés. Il faut qu’on leur prête toute l’aide nécessaire. Il y a d’ailleurs énormément de gestes solidaires à travers le Québec. C’est apprécié des citoyens. […] Je suis convaincu qu’on va passer au travers. »

Forces armées

Quant au nombre de militaires déployés dans les municipalités touchées, il devrait atteindre 1200, trois fois plus que ceux envoyés sur le terrain dans un premier mouvement samedi. Selon le lieutenant-colonel Pascal Larose, 400 d’entre eux ont pris la route de Gatineau et Rigaud. Par ailleurs, on en dénombre 550 dans la région montréalaise, 75 à Trois-Rivières/Nicolet et 200 sur la Rive-Sud. L’aide comprend aussi des bateaux et des appareils permettant de produire des sacs de sable.

La ville de Montréal a indiqué que l’augmentation du niveau de la rivière des Prairies « aura pour effet d’affaiblir les digues, les murets et les barrages d’eau installés aux endroits névralgiques pour freiner l’infiltration d’eau ».

L’état d’urgence permet à une municipalité de poser un certain nombre de gestes consistant à contrôler une situation exceptionnelle. Ce faisant, Laval a indiqué, par exemple, qu’elle peut « contrôler l’accès aux voies de circulation concernées, ordonner l’évacuation des personnes et veiller à leur hébergement et leur sécurité, requérir l’aide de citoyens en mesure d’assister les effectifs déployés, réquisitionner des moyens de secours et engager toutes les dépenses et contrats nécessaires ».

« C’est du jamais vu en 55 ans, depuis qu’on compile des données au gouvernement », a dit le ministre de l’Environnement, David Heurtel, en rappelant la combinaison puissante que sont les pluies incessantes à la suite d’un hiver enneigé. Le débit de la rivière des Outaouais est « particulièrement rapide » et atteint presque 9000 mètres cubes par seconde. Ce débit sera également en vigueur lundi, après quoi il commencerait à diminuer.

Secteurs à Montréal

Les arrondissements montréalais touchés par l’état d’urgence sont Ahuntsic–Cartierville, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville. En raison de la fermeture de plusieurs rues, la circulation était extrêmement difficile et des bouchons importants paralysaient les rues de plusieurs secteurs en périphérie des zones touchées.

Quant à l’île Mercier, accessible seulement par l’île Bizard, on y dénombrait encore une vingtaine de personnes dimanche, réparties dans huit maisons, selon le service d’incendie rencontré sur place. Le pont qui y mène est complètement submergé. Au total, l’île compte une cinquantaine de maisons.

Lors de la crise du verglas, en janvier 1998, c’est la police de la Communauté urbaine de Montréal qui avait décrété l’état d’urgence pour accélérer ce qu’on appelait à l’époque « Opération survie ». Cela avait permis de mettre 1000 policiers sur les rues d’un seul coup. Au sommet de la crise, 1750 policiers travaillaient sur chaque quart de 12 heures, en plus des 600 employés municipaux mobilisés pour la cause.

Plus récemment, la crue des eaux à Saint-Jean-sur-Richelieu en mai 2011 avait là aussi nécessité un appel aux Forces armées canadiennes. Environ 600 soldats avaient mis à contribution le 5 mai. On comptait alors 3000 résidences coincés par l’eau. À ce moment-là 1000 personnes avaient déjà été évacuées.