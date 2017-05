Inondations au Québec: le nombre de militaires déployés va «au moins doubler»

Le nombre de militaires déployés au Québec, soit 400 à l'heure actuelle, devrait au moins doubler, voire tripler aujourd'hui pour faire face aux inondations.



« Il va y avoir une augmentation des forces militaires de Valcartier aujourd’hui. Je ne peux pas dire combien pour le moment, mais on va au moins doubler la force dans le corridor Trois-Rivières — Outaouais », a indiqué le lieutenant colonel Pascal Larose, en conférence de presse dimanche matin.



Les premiers militaires arrivés la veille sur le terrain ont rapidement constaté qu’il y avait un réel besoin. « Les militaires sont en synchronisation avec les municipalités. Certains remplissent des sacs de sable, d’autres surveillent les digues. Mais surtout ils assurent une présence pour rassurer la population », a souligné Pascal Larose.



« La problématique c’est le système météo qui en rajoute », s’est inquiété le directeur général de la sécurité civile, Éric Houde. Selon lui, l’est du Québec pourrait aussi connaître des inondations en raison de la pluie qui devrait s’abattre sur la Côte-Nord et la Gaspésie durant la journée.



Il a rappelé à la population de suivre les consignes des autorités municipales. « Si on vous demande d’évacuer, c’est pour votre sécurité. »



À Montréal, le maire Denis Coderre a également fait le point sur la situation dimanche matin. « Depuis 4 h du matin, une trentaine de militaires sont venus donner un coup de main, d’autres vont arriver éventuellement », a-t-il confirmé.



Plus tôt, trois digues ont cédé en raison de la montée des eaux, forçant de nouvelles évacuations dans le secteur de l'Île Bizard et de l’Île Mercier. En tout 175 personnes ont été évacuées de leur résidence depuis samedi, principalement à Pierrefonds, l’Île Mercier et l'Île Bizard.



Denis Coderre a aussi indiqué que la situation devenait difficile du côté d’Ahuntsic-Cartierville. « Je suis en mode analyse pour déclarer l’État d’urgence. On annonce une recrudescence des eaux de 20 centimètres dans les prochaines 24 heures »



Le pire à venir?



La crue des eaux devrait ainsi connaître un sommet au cours des prochaines heures, en raison de la pluie qui continue de s’abattre sur la plupart des régions touchées.

Au total, près de 1900 domiciles sont inondés dans 126 municipalités. Plus d’un millier de résidents ont été évacués. Et plus de 400 routes sont affectées.

À Gatineau, en Outaouais, 380 résidences ont été évacuées, et une recommandation d’évacuation prévaut pour plus de 900 autres domiciles.

En Montérégie, la ville de Rigaud est la plus touchée. L’état d’urgence est en vigueur depuis plusieurs jours.

Dans les Laurentides, à Oka, une soixantaine de résidences ont été inondées, tout comme à Pointe-Calumet. Saint-André d’Argenteuil et Saint-Placide sont aussi très touchées.

En Mauricie, les secteurs problématiques sont Louiseville, Maskinongé, Yamachiche, et Shawinigan, entre autres.

Dans plusieurs municipalités affectées, le service d’électricité a dû être coupé.