Aux débats, citadins !

Hochelag' ou Ho-Ma ? Les vieux habitants d’Hochelaga-Maisonneuve et ses nouveaux résidents débattent autour de l’embourgeoisement du quartier de l’est de Montréal aujourd’hui. Les assises de la gentrification se tiennent au Chic Resto Pop, organisme communautaire du coin, à l’appel du maire de l’arrondissement.



Le débat survient après des mois de tensions sociales. L’embourgeoisement crée un sentiment d’insécurité et de frustration chez les locataires et les résidents de longue date du secteur ouvrier. Près de 800 condos se sont ajoutés dans l’arrondissement depuis trois ans, souvent au détriment de locataires évincés.