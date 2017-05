1

Le Québec noyé

Les fortes pluies se poursuivent tout le week-end, et plusieurs nouvelles régions du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick risquent d’être inondées à leur tour. Les autorités font face à de pénibles dilemmes.

Le débit atteint des limites dangereuses dans le fleuve Saint-Laurent lui-même alors qu’il semble de plus en plus difficile de maintenir l’eau dans les réservoirs derrière les barrages. Les terres déjà gorgées ne peuvent plus rien retenir. Les pluies entraînent avec elles la neige accumulée et le ruissellement se poursuit inlassablement vers les lacs et les rivières, menaçant davantage le fragile équilibre de tout le système.

Les niveaux atteints sont maintenant comparables aux plus importantes crues des cinquante dernières années. Plus de 130 municipalités ont déjà demandé de l’aide financière à Québec. Au moins quarante nouvelles inondations pourraient s’ajouter dans les prochaines heures.