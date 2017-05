Se loger à Hochelaga-Maisonneuve sans se ruiner, est-ce encore possible?

Dans la lutte contre la gentrification, le logement est le nerf de la guerre, rappelle Guillaume Dostaler, de l’organisme Entraide logement, qui aide à la défense des droits des locataires dans le quartier Hochela-Maisonneuve. « On se plaint de l’évolution des commerces, mais ce n’est pas la bonne cible, car c’est en aval du phénomène. En amont, c’est un problème de logement », soutient-il.

Reprise de logement sous de mauvais prétextes, rénovations longues et coûteuses qui se traduisent par des hausses de loyer exorbitantes, évictions négociées : les locataires font face à bien des difficultés.

« On valorise beaucoup les mesures qui vont venir réguler le marché immobilier et la protection des locataires. Il faut aussi améliorer le contrôle des loyers », souligne M. Dostaler. Très peu de loyers ont actuellement un prix fixé et protégé par la Régie du logement. Il faudrait établir un certain seuil « si jamais le propriétaire exagère», notamment quand le logement change de main. Ou si le propriétaire tente d’évincer le locataire en lui offrant une indemnisation ou en procédant à des rénovations abusives (sur le plan du bruit et des coûts).

Pour Gilles Sénécal, chercheur à l’Institut national de la recherche scientifique qui a travaillé à documenter la gentrification dans Hochelaga-Maisonneuve en vue des assises de dimanche sur le sujet, les plus vulnérables sont les locataires en place, qui ont des revenus modestes, mais qui ne se qualifient pas pour des logements sociaux. « Que fait-on pour eux ? Les mesures de protection de la Régie du logement ne sont pas très étanches, dit-il. La question des locataires m’apparaît comme l’enjeu principal dans les discussions et dans les interventions que l’arrondissement peut faire. »