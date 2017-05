5

Le Cinco de Mayo

C’est le 5 mai et donc le Cinco de Mayo, jour de la victoire des forces républicaines mexicaines sur les conservatrices, alliées à des troupes françaises, à la bataille de Puebla, en 1862. Il s’agit d’une fête optionnelle au Mexique, mais très populaire aux États-Unis parmi la population d’origine latino. Le jour férié officiel célébrant l’indépendance du Mexique est le 16 septembre.

Seulement, cette année, une pénurie d’avocats risque de modifier le menu des célébrations des deux côtés du mur — euh, de la frontière. Adios guacamole, plus rien ne va !

Le Mexique a vu sa production d’avocats chuter de 30 % depuis le début de l’année. Celle de Californie a reculé de 40 % alors que la planète en demande de plus en plus. Résultat : les prix ont doublé au Mexique, et les bombances du Cinco de Mayo devront parfois se rabattre sur d'autres options, à base de haricots, de tomate, de maïs ou de piment. ¡Ay qué horror !