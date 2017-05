1

Leurs amis russes

On l’avait un peu oublié, mais les autorités américaines cherchent encore à démêler le tien du mien dans une très troublante histoire de possible ingérence de la Russie dans les dernières élections présidentielles. Le sujet revient dans l’actualité aujourd’hui avec le témoignage public combiné du directeur du FBI, James Comey, et du directeur de l’Agence nationale de sécurité, l’amiral Michael Rogers.

Les deux hommes sont reçus et questionnés par le Comité permanent du Congrès sur le renseignement. Il s’agit de la première séance sur le thème de l’espionnage et de la manipulation russes depuis celle du 20 mars. M. Comey avait alors révélé que le FBI enquêtait sur l’implication russe dans la campagne électorale remportée par Donald Trump.