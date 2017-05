La retraite et les soins à domicile remis à l’avant-plan

Les baby-boomers vieillissants accaparent de nouveau la majeure partie de l’attention alors qu’ils viennent gonfler les rangs des personnes les plus âgées au pays.

De nouvelles données de recensement, dévoilées mercredi par Statistique Canada, montrent que les Canadiens âgés de plus de 65 ans ont surpassé en nombre ceux âgés de moins de 15 ans pour la première fois.

Néanmoins, un expert a souligné qu’il ne faut pas s’attarder qu’aux Canadiens qui viennent d’entrer dans « l’âge d’or », mais également à ceux âgés de plus de 85 ans.

Le recensement a répertorié 770 780 Canadiens âgés de 85 ans et plus en 2016. Cette portion a connu une croissance quasi quatre fois plus rapide que celle de la population dans son ensemble entre 2011 et 2016.

Les centenaires étaient au nombre de 8230, un groupe qui a crû de 41 pour cent en cinq ans. « Nous continuerons probablement d’observer ce genre d’expansion. Cela est très intéressant pour une multitude de raisons », a fait valoir Colin Busby, directeur adjoint de recherche à l’Institut C.D. Howe.

Les enjeux de santé reliés au vieillissement de la population, incluant la démence, vont croître. Aussi, une plus grande proportion des gens âgés de 85 ans et plus vivent seuls, la plupart étant des femmes. M. Busby a dit avoir été interpellé par le fait qu’il y a presque deux fois plus de femmes que d’hommes dans ce groupe d’âge.

La plupart d’entre elles auront pris soin d’un conjoint jusqu’à la mort de celui-ci, mais doivent désormais dépendre de leurs enfants ou de l’aide du gouvernement si elles veulent demeurer dans leur maison.

La majeure partie des discussions entre législateurs à la suite du dévoilement des données, mercredi, a porté sur l’âge de la retraite. Bien que le comité consultatif des libéraux sur l’économie ait recommandé plus tôt cette année d’augmenter à au moins 67 ans l’âge d’admissibilité tant pour la Sécurité de la vieillesse que pour le Régime de pensions du Canada, le ministre du Développement social, Jean-Yves Duclos, a indiqué mercredi que le gouvernement n’emprunterait pas cette voie.

De son côté, la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a soutenu que le gouvernement avait prévu des mesures d’aide, notamment des investissements dans les hébergements et les soins à domicile. Ottawa a prévu 6 milliards au cours des dix prochaines années pour fournir aux provinces du nouveau financement pour les programmes de soins à domicile.