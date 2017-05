Ivanka Trump et les dessous d’un succès

Une femme au travail peut cacher un tas de prolétaires au boulot.

Ivanka Trump, « première fille des États-Unis », a lancé mardi un livre glamour intitulé Women Who Work destiné à « réécrire les règles du succès » des femmes qui travaillent. Quelques jours auparavant, un nouveau rapport exposait les pénibles conditions de travail des prolétaires, surtout des couturières, qui réalisent les vêtements de la marque Ivanka Trump dans des ateliers de misère d’Asie.

L’enquête dans les sweatshop a été publiée fin avril par The Fair Labor Association. Au moment de sa diffusion, la conseillère et fille du président participait alors à Berlin au sommet Women 20, centré sur la place des femmes dans le monde du travail.

Il s’agissait de la septième enquête depuis 2007 au sujet des fournisseurs chinois de vêtements distribués par G-III Apparel Group, dont Calvin Klein, Donna Karan et Karl Lagerfeld. Mme Trump fille en était la vice-présidente jusqu’en février. Les petites mains des ateliers asiatiques reçoivent moins que le salaire minimum légal. Elles doivent travailler 60 heures pour environ 62 $ hebdomadaires.

Deux inspecteurs ont visité l’usine employant 80 personnes pendant deux jours en octobre (sans en révéler la localisation précise). Leur rapport soulève 24 violations des normes internationales du travail.

La dénonciation des conditions de fabrication de certains produits de consommation sert à entacher les marques dénoncées jusqu’à les rendre honteuses et toxiques. Le boycottage sert le même objectif.

La campagne de rejet la plus active en ce moment est menée en ligne par le mouvement « Grab Your Wallet ». Elle vise les entreprises qui font des affaires avec la famille Trump ou qui appuient son action politique. La Baie d’Hudson se retrouve dans le top 10 de la liste noire.

« Notre campagne fonctionne extrêmement bien, explique Shannon Coulter, fondatrice de la campagne Grab Your Wallet, jointe en Californie. Vingt-trois compagnies ont été retirées de la liste depuis six mois parce qu’elles ont coupé les liens avec la famille Trump. Les 54 qui restent en sont à différents stades de réflexion. J’ai parlé récemment à une compagnie du top 10 qui cherche une manière de couper les liens. Je ne crois pas que ce genre de décision se prend à moins qu’un nombre important de consommateurs manifeste son mécontentement. »

La Baie/The Hudson Bay (HBC) propose environ 450 vêtements et accessoires de la marque Ivanka Trump, femme d’affaires, fille et conseillère du président des États-Unis. L’étiquette distribue des robes, des chaussures, des sacs à main, des vêtements de sport, du parfum, des accessoires de mode et des objets pour la maison. Leur fabrication dans des ateliers de misère d’Asie a fait l’objet de nouvelles dénonciations le mois dernier par des organismes de surveillance des conditions de travail dans le monde.

La vente des produits d’Ivanka Trump Brand est souvent la seule et unique raison pour laquelle une entreprise devient la cible de la campagne Grab Your Wallet. La chaîne canadienne arrive en 7e position des 54 marques ciblées, juste après le site Amazon. Le groupe Macy’s occupe la position de tête.

Une seule autre compagnie de vente au détail au Canada est citée, la solderie Winners, qui apparaît presque en queue de liste, en 48e position. HBC, la plus ancienne société commerciale d’Amérique du Nord, est maintenant propriété d’un fonds d’investissement new-yorkais.

Le boycottage vise aussi les compagnies dont les dirigeants ont appuyé financièrement la campagne politique de Donald Trump. La mise sous pression s’en prend aussi aux entreprises qui achètent de l’espace publicitaire pour l’émission The Apprentice (NBC), produite par Donald Trump. L’émission de téléréalité ne reviendra probablement pas pour une nouvelle saison.

Pression/intimidation

Le mouvement Grab Your Wallet a été créé en octobre 2016. Mme Coulter a lancé sa campagne de boycottage après la diffusion de la fameuse bande de l’émission Access Hollywood où Donald Trump expliquait attraper les femmes par la chatte (« grab them by the pussy »), d’où le nom Grab Your Wallet (GYW).

« Je cherchais une manière de répliquer, explique-t-elle. Depuis, la campagne a pris d’autres significations. Certains s’en servent pour dénoncer les conflits d’intérêts de la famille Trump. D’autres l’utilisent pour s’opposer aux décrets antimusulmans. »

La pression commerciale et économique peut s’avérer très efficace. Le groupe Sleeping Giant liste plus de 800 compagnies qui s’engagent à ne plus acheter de publicité sur le site de la droite dite alternative Breitbart News. Le réseau d’informaton continue Fox s’est séparé le mois dernier de son animateur vedette Bill O’Reilly, accusé de harcèlement sexuel, après un mouvement de retrait massif des annonceurs.

Mme Coulter affirme que la moitié des compagnies identifiées comme sources publicitaires de l’émission The Apprentice ont décidé de ne plus l’appuyer. Elles ont aussi été retirées de sa liste.

Neiman Marcus, Belk et surtout Nordstrom ont cessé d’offrir des vêtements et des accessoires d’Ivanka Trump et ne figurent donc plus sur le site grabyourwallet.org. Aucune compagnie n’a toutefois cité officiellement le boycottage pour expliquer la décision de ne plus vendre de produits estampillés Trump. Nordstrom a parlé de chute des ventes pour se justifier, en février. Le président des États-Unis, père d’Ivanka, avait dénoncé comme « injuste » cette décision sur Twitter.

The Hudson Bay (HBC) a refusé une entrevue sur le boycottage et n’a pas fourni de détails sur l’ampleur de ses liens d’affaires avec la famille Trump. « Dans nos magasins, nous cherchons à offrir un large éventail de la mode, a simplement écrit au Devoir Tiffany Bourré, directrice des communications de HBC. Nous respectons le droit de nos clientes de choisir les marques qui les satisfont. En retour, les choix de nos clients éclairent nos décisions sur les marchandises que nous offrons. »

Une seule entreprise du top 10, L.L.Bean, est visée parce qu’elle a appuyé directement la candidature du président. Linda Bean, la petite-fille du fondateur de la compagnie de vêtement du Maine, a contribué à la campagne du républicain. Elle a qualifié le boycottage d’« intimidation » (« bullying »).

Une question éthique

Reste à savoir quel est l’effet réel de ce genre de campagne. Un consommateur libéral boycotteur peut être remplacé par deux conservateurs pro-Trump. Un site de commerce en ligne peut prendre le relais d’un commerce anti-Ivanka. En février, l’agrégateur commercial Lyst a enregistré une progression de 346 % des ventes des quelque 500 produits d’Ivanka Trump offerts. Le bond a fait grimper la marque de la 550e à la 11e place des plus populaires sur 12 000.

La marque Ivanka Trump pourrait même compenser les pertes de certaines ventes aux États-Unis ou au Canada par de nouveaux succès sur des marchés ailleurs dans le monde. Ivanka Trump jouit notamment d’une réputation enviable en Chine, ce pays accordant beaucoup d’importance au succès matériel.

« Le boycottage n’est pas seulement une action politique à court terme, conclut Mme Coulter en expliquant que son site GYW est en train de se transformer en organisme sans but lucratif. Nous l’envisageons comme une ressource pour conscientiser les consommateurs sur leurs pouvoirs et les conséquences de leurs choix qui peuvent favoriser l’inclusion et le respect. »