Quoi surveiller aujourd'hui?

Jour de Gérald Tremblay

Le revoilà ! L’ancien maire de Montréal Gérald Tremblay entre en scène comme témoin au procès du Faubourg Contrecœur. La cause entendue en Cour du Québec juge six personnes accusées de fraude, d’abus de confiance et de complot. L’ex-président du comité exécutif de la ville de Montréal Frank Zampino est du lot.



Les faits allégués remontent à une dizaine d’années. Plus de 80 jours de procès sont prévus pour faire la lumière sur la transaction d’un lotissement de l’est de l’Île. La fraude alléguée est considérée comme l’une des plus grandes magouilles apparentes de l’administration Tremblay. Elle aurait fait perdre des millions de dollars à la Ville.