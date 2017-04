Le salaire minimum à 15 $ divise les experts

Si la hausse du salaire minimum à 15 $ semble être une option valable et viable pour ses défenseurs, les experts ne s’entendent pas sur l’impact que pourrait avoir une telle mesure sur la société et sur les meilleurs moyens pour venir en aide à ces travailleurs.

À en croire une étude de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) — groupe de réflexion plutôt à gauche sur l’échiquier politique —, le salaire minimum au Québec devrait être fixé à 15,10 $ l’heure pour que le travailleur puisse « subvenir à ses besoins, participer à la vie économique et culturelle de sa localité tout en mettant de l’argent de côté pour améliorer sa situation ».

En revanche, l’Institut Fraser, un groupe de réflexion beaucoup plus conservateur, recommande de se concentrer sur la Prestation fiscale au travail pour aider précisément les travailleurs pauvres.

L’économiste chevronné Pierre Fortin estime que la question du salaire minimum dépend de chaque contexte et que les provinces ne devraient pas nécessairement s’inspirer des États-Unis, où le mouvement pour le salaire minimum à 15 $ a pris naissance.

Selon M. Fortin, il faut considérer le rapport entre le salaire minimum et le salaire moyen dans un territoire donné pour bien prendre conscience de l’impact d’une hausse sur la société.

En 2016, par exemple, le salaire moyen des employés payés à l’heure s’établissait à 22,74 $, alors que le salaire minimum était en moyenne de 10,68 (il est passé de 10,55 à 10,75 $ pendant l’année — et il passe ce lundi à 11,25 $). Le salaire minimum représentait alors près de 47 pour cent du salaire moyen.

Depuis 1998, le salaire minimum au Québec n’a presque pas dépassé le seuil des 47 pour cent du salaire moyen.

Chez nos voisins

En guise de comparaison, dans certains États américains, comme New York et la Californie, ce ratio atteignait respectivement près de 37 et 38 pour cent en 2016. Ainsi, ces villes tentent de rattraper le Québec, souligne M. Fortin.

« La raison pour laquelle les Américains peuvent se permettre de très importantes augmentations du salaire minimum, c’est parce que le salaire minimum y est beaucoup trop bas à l’heure actuelle », a-t-il déclaré.

L’Alberta, où le gouvernement néodémocrate a annoncé son intention d’augmenter le salaire minimum à 15 $, peut se le permettre puisque les salaires en Alberta sont en moyenne 30 pour cent plus élevés qu’au Québec, a souligné M. Fortin.

La hausse du salaire minimum, si elle n’est pas contrôlée, pourrait avoir un impact sur le milieu de l’emploi et le décrochage scolaire, selon l’expert.