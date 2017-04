Quoi surveiller aujourd'hui?

3

LNH: Sénateurs / Rangers

La série se poursuit entre Ottawa et New York. Le second match est en après-midi, samedi, à 15h, dans la capitale fédérale.

Les tombeurs des Canadiens en première ronde ont perdu le premier match 2-1 contre les Sénateurs. Malgré la défaite, le gardien new-yorkais Erik Lundqvist a encore été sublime, repoussant 43 tirs, jusqu’à ce qu’une rondelle anodine traverse son but pour décider de l’issue de la partie.