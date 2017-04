Présidentielle française: pas de deuxième lieu de vote à Montréal

Malgré une pétition et de nombreuses plaintes, le Consulat général de France à Montréal n’ouvrira pas un deuxième lieu de vote pour les Français qui voudront faire valoir leur choix au deuxième tour de l’élection présidentielle française, le 6 mai prochain.

Plutôt que d’ouvrir un nouveau site, le consulat mise sur l’amélioration de l’accès au collège Stanislas, dans Outremont, pour permettre aux quelque 58 000 électeurs montréalais inscrits sur la liste électorale française d’exercer leur droit de vote « dans des conditions acceptables ».

Les horaires d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote pourront être modifiés si nécessaire. Deux accès prioritaires seront ajoutés: l'un pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, un autre pour les personnes accompagnées d’enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes, a annoncé le consulat.

Lors du premier tour pour les Français à l’étranger, le 22 avril, de nombreux électeurs ont attendu en file jusqu’à trois heures sous la pluie pour voter. Certains ont dû rebrousser chemin. Une pétition avait rapidement été lancée pour demander l’ouverture d’une deuxième lieu de vote et des centaines de plaintes formulées.