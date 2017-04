1

Une rencontre post-Jordan

Les ministres provinciaux et fédéral de la Justice se rencontrent aujourd’hui à Ottawa pour discuter des conséquences de l’arrêt Jordan et de solutions pour diminuer les délais en cour au pays. La réunion au sommet annonce des prises de bec. Ainsi, Québec et Ottawa ne s’entendent pas sur le nombre de juges supplémentaires à nommer ni sur les causes de l’inquiétante situation.

La ministre québécoise, Stéphanie Vallée, reproche au fédéral de ne pas nommer des juges de plus, ce qui réglerait une partie du problème. La ministre Wilson-Raybould réplique que les six sièges vacants au Québec sous sa juridiction ne comptent que pour 3,5 % des magistrats désignés par le fédéral.

La Cour suprême a balisé les délais raisonnables pour rendre justice. Des accusés, dont un présumé meurtrier du Québec, ont été libérés depuis parce qu’ils avaient attendu trop longtemps la fin des procédures contre eux.