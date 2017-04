Une récompense pour freiner l’introduction du fentanyl

L’organisme Échec au crime s’implique dans l’espoir de freiner l’introduction massive de fentanyl au Québec. Il offre une récompense pouvant aller jusqu’à 2000 $ comptant pour toute information qui permettrait la saisie de cette drogue ou l’arrestation de trafiquants. Échec au crime estime qu’il est de son devoir de participer activement aux efforts de tous les milieux pour contrer l’envahissement de cet opioïde qui est 40 fois plus puissant que l’héroïne et dont la toxicité dépasse par cent fois celle de la morphine. Au cours des dernières années au Québec, plus d’une centaine de décès ont été répertoriés. La population est invitée à composer le 1 800 711-1800 pour transmettre des informations.