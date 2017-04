Un soldat canadien meurt lors d’un exercice militaire

Une enquête militaire a été déclenchée mardi après qu’un soldat canadien est décédé et trois autres blessés lors d’un entraînement qui se déroulait à la base militaire de Wainwright, en Alberta. L’accident qui a coûté la vie au sergent Robert J. Dynerowicz s’est produit alors que les soldats participaient à l’exercice RUGGED BEAR. Il s’agit d’un entraînement « au tir réel » qui doit mettre à l’épreuve « un niveau de préparation élevé », selon le site de la Défense nationale. M. Dynerowicz et les autres soldats impliqués étaient à bord d’un véhicule blindé léger (VBL) lorsque l’accident est survenu, explique Sally-Ann Cyr, capitaine aux affaires publiques des Forces armées canadiennes. « L’accident s’est produit pendant cet exercice qui vise à confirmer que ces soldats sont capables de prendre part à des missions. Pour l’instant, nous ne pouvons donner plus de détails parce qu’il y a une enquête qui a été lancée », explique la capitaine Cyr. Les trois soldats blessés ont été transportés à l’hôpital, mais leur état de santé n’a pas été dévoilé. Ils sont tous membres du Royal Canadian Dragoons de Petawawa, en Ontario.