1

Quelle liberté de presse?

Le Canada va-t-il encore tristement chuter dans le classement mondial de la liberté de la presse ? Le rapport 2017 de l’organisme Reporters sans frontières (RSF) est dévoilé aujourd’hui. Le lancement se fait pour la première fois dans différents bureaux à travers le monde, à Paris, Londres, Washington, Tunis et Rio de Janeiro.

RSF va présenter les changements les plus notables documentés par l’enquête mondiale et analyser les tendances de fond. Des journalistes livreront ensuite des témoignages sur les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur métier. La présentation nord-américaine se fait au quartier général du Washington Post, qui a profité de l’élection de Donald Trump pour adopter ce nouveau slogan : « La démocratie meurt dans la noirceur » (« Democracy Dies in Darkness »).

Le Canada était au 10e rang du classement mondial en 2015. Il a chuté au 18e rang en 2016. Le recul s’explique notamment par la mise sous surveillance de reporters par la police au Québec. La commission Chamberland sur la protection des sources journalistiques tente de faire la lumière sur cette part d’obscurité.