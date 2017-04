2

Arrêt Jordan 2.0

La Cour suprême pourrait ce matin clarifier ses positions par rapport à sa récente décision controversée concernant les délais de justice, son arrêt Jordan de juillet 2016. Les juges entendent la cause de James Cody, Terre-Neuvien accusé il y a plus de 5 ans de trafic de marijuana et de cocaïne, mais aussi de non-respect des conditions de probation. L’accusé veut un non-lieu pour cause d’attente déraisonnable.

Le plus haut tribunal du pays doit maintenant préciser quelle part de responsabilité peut incomber à la Couronne et aux « circonstances exceptionnelles » dans un délai de justice. Un jugement sur le banc demeure possible.