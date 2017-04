Chapeau à Claude Morin

Bonjour Monsieur Claude Morin,

Ce fut un grand plaisir pour moi de vous revoir mercredi dernier à l’occasion du 50e anniversaire du ministère des Relations internationales du Québec. Votre présence à cet événement était à la fois méritoire et méritée. Méritoire parce que, vu la fragilité de votre santé, vous avez fait preuve de « courage » en vous déplaçant ce soir-là. Méritée parce qu’à titre de « père » du MRI, il était tout à fait justifié que vous soyez présent. Le premier ministre Couillard a d’ailleurs souligné publiquement que vous étiez des nôtres pour cet anniversaire historique. La création du ministère des Affaires intergouvernementales en 1967 s’inscrivait dans le contexte de la Révolution tranquille. Nul doute que vous êtes l’un des principaux artisans de cette « révolution » et que vous faites partie de la liste restreinte des grands commis de l’État québécois des années 60… et plus ! Plusieurs de vos ex-collègues peuvent en témoigner, dont le soussigné, qui a fait votre connaissance à l’automne de 1962 (il y a plus de 50 ans…) alors que vous étiez le conseiller privilégié du premier ministre Jean Lesage lors de la campagne électorale qui avait pour thème « Maîtres chez nous ». Chapeau pour votre contribution majeure au développement du Québec moderne !

Avec toute ma reconnaissance,