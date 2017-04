Les Français de Montréal partagés à l’issue du premier tour

Rolland Lescure envisage le deuxième tour comme une lutte entre «le progressisme et la modernité et le conservatisme et le passéisme».

Au lendemain d’une journée de vote chaotique pour les électeurs français de Montréal, ceux-ci ont exprimé des réactions partagées, dimanche, après avoir appris qu’Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen au deuxième tour de l’élection présidentielle.

Cris de joie et applaudissements ont fusé à 14 h chez les électeurs rivés devant l’écran géant de l’Usine C. Plusieurs partisans d’Emmanuel Macron s’étaient donné rendez-vous à ce rassemblement organisé par le Centre d’études de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM) pour suivre les résultats en direct.

Parmi eux, Roland Lescure, qui a quitté récemment son poste de vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour se consacrer au mouvement En Marche. En entrevue, il a déclaré qu’il y avait « une très bonne et une mauvaise nouvelle » dans ces résultats. M. Lescure envisage le deuxième tour comme une lutte entre « le progressisme et la modernité et le conservatisme et le passéisme », ces derniers traits qualifiant, selon lui, le Front national (FN) de Marine Le Pen.

Christopher Weissberg, qui a fondé la branche montréalaise d’En Marche, s’est pour sa part dit soulagé du résultat. « Je pense que Macron a la possibilité de rassembler », a-t-il affirmé au Devoir. Le jeune homme dit avoir confiance que les électeurs montréalais, qui sont « très ouverts sur le monde », se rallieront à Macron au deuxième tour le 6 mai.

C’est d’ailleurs le souhait de certains parmi les électeurs rencontrés à l’Usine C. « Je ne suis pas du tout pour Macron, mais je vais voter pour lui, c’est un devoir », a fait savoir Clara Leroy, partisane de Jean-Luc Mélenchon. « On va voter Macron par défaut », a soutenu Chritophe Mistral, qui aurait souhaité une alliance de la gauche afin qu’elle soit mieux représentée au second tour.

La communauté française de Montréal, dont près de 58 000 membres étaient inscrits sur la liste électorale, a voté majoritairement pour Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélanchon, selon des chiffres fournis par les organisateurs des campagnes locales des différents partis. Les deux candidats auraient obtenu respectivement 35 % et 30 % des voix dans la métropole et le taux de participation serait de 40 %. Il a été impossible de confirmer ces données avec le consulat français, qui n’a pas répondu à nos demandes d’entrevues.

Les Insoumis inflexibles

Plusieurs partisans des Insoumis (mouvement de Jean-Luc Mélenchon) montréalais, qui se sont rassemblés à la Station Ho.st dimanche après-midi, comptent s’abstenir de voter au second tour. « Je ne vais pas voter pour la finance », a affirmé Martine. « J’ai envie d’être une Insoumise jusqu’au bout », a renchéri son amie, Karina.

« Déçu, triste, peiné et en colère » sont les mots qu’a employés Thibault Froehlich, militant de la campagne de Mélenchon à Montréal, qui croyait aux chances de son candidat. Lui non plus ne compte pas voter au second tour. « Entre la peste et le choléra, je n’ai pas envie de choisir », dit-il, qualifiant tout de même le résultat de « défaite à goût d’espoir », étant donné que Mélenchon a réussi à mobiliser près de 20 % de l’électorat en France.

Yan Chanterel, candidat socialiste en Amérique du Nord, a de son côté dit avoir « honte de voir l’extrême droite au second tour ». Comme son chef Benoit Hamon, il appelle ses partisans à voter pour Macron au second tour, tout en continuant sa campagne pour les législatives en juin.

La droite marginale à Montréal

Rejoint au téléphone au rassemblement de Marine Le Pen en France, le représentant du FN en Amérique du Nord, Denis Franceskin, s’est dit « très heureux » des résultats. « On va enfin avoir un débat de fond entre les patriotes, qui ont un programme solide, et Macron, dont on attend toujours le programme d’ailleurs », a-t-il déclaré.

Avec environ 5 % des votes à Montréal, le candidat local admet que la campagne du FN de notre côté de l’Atlantique a été « difficile et compliquée ». « Les Canadiens votent en général pour des programmes de gauche », a-t-il soutenu.

La déléguée jeunesse chez les républicains au Canada, Alessandra Riviere-Lubrina, est pour sa part déçue du faible score de François Fillon, qui aurait recueilli 15 % des voix dans la métropole. Selon elle, les Français établis au Québec se sentent davantage interpellés par la vision d’Alain Juppé, qui avait fait campagne pour la chefferie du parti et dont le programme est davantage au centre. C’est ce qui expliquerait le succès de Macron à Montréal, croit-elle.