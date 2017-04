Quoi surveiller aujourd'hui?

1

La France vote

Aux urnes, citoyens ! La France vote ce dimanche au premier tour des élections pour désigner le successeur de François Hollande. Le suspense demeure entier et complexe. Le resserrement en tête des intentions de vote exprimées en faveur des quatre principaux candidats ne facilite pas les projections assurées. Par contre, cette lutte à quatre aspirants pourrait stimuler la participation au vote alors que les sondages prévoyaient jusqu’à 30 % d’abstention.

Le parcours chaotique des derniers mois dessine une boucle d’un départ fulgurant jusqu’à une fin tragique. Les primaires ont donné lieu à des débats de fond opposant deux droites (Fillon/Juppé) et deux gauches (Macron/Hamon). L’éclatement des affaires autour du candidat désigné Fillon a cassé le rythme et aucune thématique majeure ne s’est plus imposée par la suite, surtout pas dans les débats et entrevues télévisés à onze candidats.

L’attentat sur les Champs-Élysées de jeudi soir a rajouté une dernière couche d’incertitude.

La remontée de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la gauche plus radicale, a offert une surprise de taille dans les dernières semaines. Il intègre maintenant le carré d’as qui se bat pour le deuxième tour, où s’affronteront les deux meilleurs. Les premiers résultats sont attendus vers 14h, heure du Québec.