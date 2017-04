Quoi surveiller aujourd'hui?

1

Le CH au bord du gouffre

L’heure est tellement grave qu’on entend presque sonner le glas. Les Canadiens jouent leur va-tout ce soir. Une défaite de plus et l’équipe montréalaise sera éliminée des séries éliminatoires. Adieu la coupe, plus rien n’ira.

La ronde de quatre de sept menée 3-2 par les Rangers se transporte en plus au Madison Square Garden de New York. Les adversaires de Montréal ajoutent donc cet avantage de la glace et des partisans survoltés. Mais bon, comme le disait un certain Yogi, ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini.