Racisme et discrimination systémique

Il est parfaitement honteux et amoral d’instrumentaliser à des fins bassement électoralistes des enjeux sociétaux que l’on sait dangereusement polarisants. Nous n’en sommes plus à une énième consultation, dont les recommandations ont en commun d’être tablettées, mais au dépôt, si besoin était, d’un livre blanc suivi de projets de loi concrets, à de l’action plutôt qu’à des mots. Philippe Couillard ferait un bien malhabile joueur de poker, lui dont le jeu et la stratégie sont parfaitement transparents et ne bluffent que lui.